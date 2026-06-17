Польша от ФРГ может ожидать только удара ножом в спину — лидер польской оппозиции

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша в политическом плане может ожидать от Германии только удара ножом в спину. Такое мнение выразил лидер польской оппозиционной правоконсервативной (бывшей правящей) партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, комментируя инцидент с силовым задержанием группы польских граждан в Берлине.

«Единственное, чего мы можем ожидать от Германии, которая не преодолела ни своего нацистского и империалистического прошлого, ни отношения к полякам, так это ножа в спину», — написал Качиньский в соцсети X.

Во вторник в Берлине полиция применила силу в отношении группы польских граждан после демонстрации и попытки установить деревянный крест у камня памяти жертв нацистской оккупации Польши. Полицейские повалили поляков на землю, обездвижили их и надели на них наручники. Инцидент вызвал волну возмущения среди польской оппозиции и правых политиков. Кандидат в премьеры от ПиС Пшемыслав Чарнек потребовал от властей республики отреагировать на произошедшее.

Вечером во вторник несколько десятков активистов польского националистического объединения «Движение защиты границ» провели пикет у немецкого посольства в Варшаве.

Официальной реакции Польши на инцидент пока не последовало.