Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель впервые с 2 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:08 мск, стоимость Brent снижалась на 1,29%, до $77,94 за баррель.

К 10:15 мск стоимость Brent замедлила снижение и торговалась на уровне $77,99 за баррель (-1,23%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 1,29% — до $74,3 за баррель.