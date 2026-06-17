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НОВОСТИ

Сергей Собянин: Здание музыкальной школы имени Кабалевского будет обновлено

11:43 17.06.2026

Здание для детской музыкальной школы имени Д.Б. Кабалевского в Тверском районе Москвы будет реконструировано. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате комплексного обследования были выявлены многочисленные дефекты и повреждения наружных стен, трещины и разрушения, в результате чего объект был признан аварийным и принято решение о его масштабном обновлении. Как подчеркнул градоначальник, площадь здания на улице Палихе увеличится.

«Облик здания станет более современным, визуально привлекательным и гармонично впишется в окружающую архитектуру, - сообщил мэр столицы. - Планируется усилить фундамент. Специалисты применят JET-сваи — технологию струйной цементации, которая хорошо себя зарекомендовала в условиях плотной застройки». Завершить модернизацию здания планируется уже в 2027 году.

Как отметил Собянин, фасад здания облицуют серым гранитом и алюминиевыми панелями медного цвета, будет чему он выделяться среди окружающих зданий. Также важным элементом визуального образа будет масштабное остекление.

Планируется, что в обновленном здании в музыкальной школе будут учиться до 347 детей, они смогут заниматься музыкальным, хореографическим и изобразительным искусством. В здании будет размещена звукозаписывающая и художественная студии, кабинет декоративного искусства и музей имени Дмитрия Кабалевского. Напомним, он был советским композитором, пианистом, дирижером и педагогом.

Отметим, что в 2025 году в Москве были обновлены более 100 объектов культуры и творческого образования. Около 30 из них - детские школы искусств, более 20 - театры и концертные организации, 17 - библиотеки и 12 — музеи. Культурные учреждения не только реконструируют, но и оснащают современной техникой. Всего в 2025 году для них купили более 11 000 единиц нового оборудования, среди которого световые и звуковые системы для театров, музыкальные инструменты для детских школ искусств. Например, для детских школ искусств закуплено около 6000 единиц нового оборудования -компьютеры, акустические системы, прожекторы, пульты управления светом и сотни музыкальных инструментов.

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