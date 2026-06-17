Трамп пообещал лидерам G7 уступки по Украине взамен на помощь по сделке с Ираном — Politico

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп выразил готовность пойти на «какие-то уступки в отношении Украины» в обмен на помощь союзников в разминировании Ормузского пролива. Об этом сообщило со ссылкой на источники европейское издание Politico.

«Ему (президенту США — прим. ТАСС) понадобятся возможности его союзников по Группе семи [G7] и других стран, чтобы разминировать Ормузский пролив», — приводит газета слова одного из европейских дипломатов.

Как он утверждает, Трамп пообещал взамен пойти на «какие-то уступки в отношении Украины». «Есть очень серьезные ожидания, что он останется на стороне Украины. Именно это он и сказал лидерам», — заявил чиновник, добавив, что они выразили готовность оказать помощь в Ормузском проливе, но при определенных условиях.