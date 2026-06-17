Турецкая разведка захватила ключевую фигуру медиа и вербовочной структуры ИГ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная разведорганизация Турции (MIT) провела операцию по захвату одного из ключевых членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), который занимался пропагандой и вербовкой. Как сообщает телеканал TRT, Ахмет Казанджи был пойман в приграничном с Турцией регионе.

Сообщается, что Казанджи исполнял обязанности Озгюра Алтуна, который руководил в ИГ медиаподразделением, действующим на турецком направлении. Алтун ранее был задержан в Пакистане и доставлен в Турцию. Его преемник Казанджи незаконно перебрался в Пакистан, чтобы выполнять организационные и оперативные задачи филиала ИГ «Вилаят Хорасан» (запрещен в РФ).

MIT установила, что Казанджи активно участвовал в деятельности тренировочных лагерей террористической организации, смог пережить удары по целям ИГ в Пакистане и планировал перебраться в Турцию для осуществления вербовочной деятельности.

На допросе он предоставил подробную информацию о своей роли в группировке. Сообщил, что занимался организацией переброски боевиков из Турции в регион, предоставил информацию о боевой и религиозной подготовке, которую он проходил в лагерях ИГ, и о своей медиадеятельности в группировке.

Как отмечает телеканал, благодаря поимке Казанджи сорваны потенциальные планы ИГ против Турции, разоблачена вербовочная сеть, а также изъята важная документация.