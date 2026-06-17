Международная обстановка накалена сильнее, чем во время холодной войны — Совбез Белоруссии
15:12 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выстроенная архитектура глобальной безопасности, по сути, развалилась, международная обстановка накалена более, чем во времена холодной войны. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович на открытии выставки «Национальная безопасность» в Минске.
«Выстроенная десятилетиями архитектура глобальной безопасности, по сути, развалилась. Сегодня реалии мира таковы: гибридные войны, киберугрозы, терроризм, наркоторговля, нелегальная миграция, незаконный оборот оружия, торговля людьми, военные конфликты различной интенсивности», — сказал он.
«Международная обстановка накалилась до предела. Наверное, такой обстановки не было даже со времен холодной войны прошлого века», — подчеркнул Вольфович. Он отметил, что для стабилизации ситуации в мире Белоруссия представляет мирные наработки. «Именно мирные наработки для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы. Сделать все возможное, чтобы та или иная страна жила в мире, под мирным небом. Беларусь это понимает, как никто другой», — сказал он.
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