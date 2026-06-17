Более половины сотрудников ФСИН составляет молодежь в возрасте до 35 лет — глава службы

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний составляют молодые люди в возрасте до 35 лет. Об этом сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев, выступая на третьем Всероссийском форуме молодых специалистов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации «Лидер — 2026», проходившем на базе мастерской управления «Сенеж».

«Наша встреча становится доброй традицией, она очередной раз объединила молодых, талантливых сотрудников для профессионального общения, обмена опытом, обсуждения инициатив, поиска новых решений как в сфере молодежной политики, так и в профессиональной деятельности», — сказал Гостев, приветствуя участников форума.

«И это не случайно, потому что на сегодня более половины коллектива Федеральной службы исполнения наказаний — это ваши сверстники, молодежь в возрасте до 35 лет, которые ежедневно выполняют поставленные задачи, обеспечивают правопорядок и безопасность не только в учреждениях территориальных органов в отдельно взятом регионе, но и в стране в целом», — подчеркнул он. По его словам, 950 из них прошли через специальную военную операцию — «это участники, которые в тех или иных форматах выполнили воинский патриотический долг и сегодня продолжают работу в наших рядах в составе наших подразделений».