Более половины сотрудников ФСИН составляет молодежь в возрасте до 35 лет — глава службы
15:32 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний составляют молодые люди в возрасте до 35 лет. Об этом сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев, выступая на третьем Всероссийском форуме молодых специалистов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации «Лидер — 2026», проходившем на базе мастерской управления «Сенеж».
«Наша встреча становится доброй традицией, она очередной раз объединила молодых, талантливых сотрудников для профессионального общения, обмена опытом, обсуждения инициатив, поиска новых решений как в сфере молодежной политики, так и в профессиональной деятельности», — сказал Гостев, приветствуя участников форума.
«И это не случайно, потому что на сегодня более половины коллектива Федеральной службы исполнения наказаний — это ваши сверстники, молодежь в возрасте до 35 лет, которые ежедневно выполняют поставленные задачи, обеспечивают правопорядок и безопасность не только в учреждениях территориальных органов в отдельно взятом регионе, но и в стране в целом», — подчеркнул он. По его словам, 950 из них прошли через специальную военную операцию — «это участники, которые в тех или иных форматах выполнили воинский патриотический долг и сегодня продолжают работу в наших рядах в составе наших подразделений».
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