Число выступающих за уход Стармера британцев достигло рекордных 57% — опрос
16:32 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордное число британцев — 57% — считают, что премьер-министр Великобритании и лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер должен покинуть свой пост. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией YouGov.
Он показал, что 57% из 1,8 тыс. опрошенных выступают за отставку Стармера. В апреле было 49% таких респондентов. Лишь 25% британцев хотят, чтобы политик продолжал работать на своем посту.
Опрос, который проводится раз в два месяца, также показал, что впервые более половины тех, кто проголосовал в 2024 году за лейбористов, хотят, чтобы премьер ушел. Такой точки зрения придерживаются 52% респондентов (31% в мае и 40% в декабре прошлого года). 36% полагают, что Стармер должен остаться.
Это первый подобный опрос с момента отставок министра обороны Великобритании Джона Хили, его заместителя и двух помощников, произошедших на прошлой неделе на фоне споров об инвестициях в оборону.
Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьера.
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