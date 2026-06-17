В Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим устроил террористический акт в Брянской области, атаковав дроном автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения [Михаилу] Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», — сказал представитель Кремля.

ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В атакованном автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве РФ, госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте.