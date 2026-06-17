0
0
132
НОВОСТИ

В Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

17:00 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим устроил террористический акт в Брянской области, атаковав дроном автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения [Михаилу] Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», — сказал представитель Кремля.

ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В атакованном автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве РФ, госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 17.06.2026
Пашинян пообещал уничтожить лидеров оппозиции в Армении
0
119
17:12 17.06.2026
Нидерланды предлагают лишить страны ЕС права вето в вопросах внешней политики
0
159
16:32 17.06.2026
Число выступающих за уход Стармера британцев достигло рекордных 57% — опрос
0
211
16:12 17.06.2026
Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против РФ — Politico
0
254
16:05 17.06.2026
Сергей Собянин: Новая школа во Внукове откроется 1 сентября
0
236
16:00 17.06.2026
Меморандум США и Ирана не подразумевает ослабления санкций против Тегерана — Трамп
0
271
15:32 17.06.2026
Более половины сотрудников ФСИН составляет молодежь в возрасте до 35 лет — глава службы
0
264
15:12 17.06.2026
Международная обстановка накалена сильнее, чем во время холодной войны — Совбез Белоруссии
0
300
15:00 17.06.2026
Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 370 военнослужащих за сутки
0
302
14:32 17.06.2026
Большинство молдаван считают, что страна переживает экономический кризис — опрос
0
355

Возврат к списку