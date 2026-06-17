Пашинян пообещал уничтожить лидеров оппозиции в Армении
17:40 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает угрожать лидерам оппозиционных сил, обещая их всех уничтожить, а несогласным с его повесткой он советует выйти на улицу и попытаться совершить революцию.
«Эти угрозы имеют имена: Роберт Кочарян, калужский олигарх (Самвел Карапетян — прим. ТАСС) и пробелорусский олигарх (Гагик Царукян — прим. ТАСС). Они должны быть уничтожены в логове. Пока я премьер-министр, я буду уничтожать их адресно. Тех граждан, которые не согласны с этой линией, я призываю совершить революцию и поменять правительство», — заявил премьер с трибуны парламента в ходе правительственного часа в законодательном органе. Трансляцию заседания вели местные телеканалы.
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