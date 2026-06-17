Премьер Италии предложила, что переговорщиком от ЕС с Россией может стать представитель «средней» страны союза

18:45 Источник: Интерфакс

Единый переговорщик от ЕС с Россией по вопросу об урегулировании кризиса на Украине не должен представлять крупную страну Евросоюза, считает председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

"Что касается кандидата, то я видела и читала, что циркулирует масса имен. Но если мы хотим достичь результата, скажу следующее: Думаю, будет крайне сложно предложить человека из одной из крупнейших европейских стран", - сказала она в среду на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.

"Такое выдвижение, на мой взгляд, только затруднит достижение соглашения, поэтому я бы обратила внимание на "средние" державы Евросоюза", - полагает она.

Кроме того, премьер Италии высказалась против "размножения" форматов внутри ЕС о том, что касается выстраивания стратегии в отношении России. "Это размножение форматов в конечном итоге рискует сделать действия Европы малоэффективными", - подчеркнула она.