Трамп: Нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз. Это просто ужасно...

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотели бы заключить сделку с Россией и Китаем о сокращении арсеналов ядерного оружия.

Как он сказал на пресс-конференции на полях проходящего во Франции саммита Группы семи (G7), США обладают крупнейшим арсеналом ядерного оружия, Россия находится на втором месте, а Китай активно наращивает его и через пять лет может сравняться с ними. «И нам следует заключить соглашение о денуклеаризации — это было бы просто великолепно. Нам все это не нужно, нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз. Это просто ужасно, честно говоря», — заявил хозяин Белого дома.

«Если бы мы могли заключить соглашение о денуклеаризации, я был бы в восторге. И одна из этих двух сторон очень хочет этого. Скажу вам: вторая сторона не так уж этого хочет, а вам нужны обе», — резюмировал он.