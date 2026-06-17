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Британская корпорация BBC начала сокращения с 500 рабочих мест. Закрывается ряд старых программ

20:15 17.06.2026 Источник: Интерфакс

Британская телерадиовещательная корпорация BBC сократит 550 рабочих мест, говорится в ее сообщении. Увольнения в том числе затронут сегменты новостей и контента. Некоторые старые программы закроются, а команды специалистов - объединятся.

Анонсированные в среду меры позволят снизить годовые издержки примерно на 160 млн фунтов стерлингов ($214 млн). Компания в ближайшие месяцы обещает объявить о дополнительных мерах экономии, включая сокращение около 700 рабочих мест в корпоративном подразделении. Всего она хочет за три года уменьшить затраты на 500 млн фунтов, уволив 1,8-2 тыс. сотрудников.

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