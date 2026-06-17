Ирану нужны инвестиции, но «никакие деньги» не обсуждались - Трамп

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб, нанесенный Ирану в результате конфликта, может составлять от $1,5 трлн до $2 трлн, однако вопрос о финансовой помощи Тегерану не обсуждается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы семи во французском городе Эвиан-ле-Бен.

«Им нужны инвестиции, потому что мы нанесли ущерб на $1,5 трлн, а может быть и на $2 трлн. Кто-то должен будет им помочь. Нет никаких гарантий такой помощи, возможно, немного помогут соседи. Но речь идет об огромных деньгах. Почти ни у кого нет таких средств. Однако мы не обсуждаем никаких денег, это была ложная история», — сказал Трамп.