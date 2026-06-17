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Дмитриев: Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что диалог [Росси и США] продолжается

22:05 17.06.2026

Россия в ближайшее время ждет визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Я не называл бы конкретные даты [визита делегации из США], но диалог точно продолжается. Был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента [РФ]», — ответил Дмитриев на соответствующий вопрос.

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