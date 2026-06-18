Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписан президентом Трампом

02:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

«Да, он подписан», — сказал глава вашингтонской администрации после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Подписал его. Он подписан», — повторил Трамп.