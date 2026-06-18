В Сербии есть все признаки подготовки «цветной революции» по примеру евромайдана — Шойгу
09:05 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу указал на признаки подготовки Западом «цветной революции» в Сербии по примеру евромайдана.
«Основной задачей инициаторов „цветной революции“ на первом этапе является провоцирование массового общественного недовольства действиями властей, в ход идут современные пиар-технологии, стимулирующие рост антиправительственных настроений и в целом кризис институционального доверия», — отметил Шойгу в колонке для «Известий».
На его взгляд, «примером может послужить нарастание антиправительственных выступлений в Сербии в 2025–2026 годах — родине одной из первых современных „цветных революций“. „Хотя они пока не привели к смене власти в Белграде, но содержат все признаки подготовки „цветной революции“, в том числе близкие к сценарию украинского евромайдана 2014 года», — считает секретарь СБ РФ.
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