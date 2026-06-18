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Франции придется еще сильнее урезать бюджетные расходы из-за иранского конфликта — министр

11:05 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французской экономике был нанесен ущерб из-за войны США и Израиля против Ирана, и теперь власти рассматривают возможности по дополнительному сокращению бюджетных расходов. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр в эфире радио RTL.

«Вероятно, да, — ответил он на вопрос журналиста о возможной необходимости дополнительной экономии бюджетных средств. — Могу сказать, что 30 июня запланировано заседание так называемого комитета по вопросам государственных финансов, на котором мы соберем депутатов, а также представителей профсоюзов и предприятий, чтобы сообщить им о напряженной ситуации».

По словам министра, ущерб для французского бюджета от последствий войны в Иране составил «по меньшей мере 6 млрд евро, а может и больше». Лескюр подчеркнул, что многое будет зависеть от того, будет ли соблюдаться заключенная между США и Ираном сделка, в рамках которой было возобновлено движение судов через Ормузский пролив.

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