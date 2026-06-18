Дефицит массовых работников в сельском хозяйстве могут решить беспилотные системы — Лут
12:00 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Функции работников массовых профессий и среднего звена, дефицит которых испытывает агропромышленный комплекс (АПК) России, можно перепоручить беспилотным системам. Такое мнение выразила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в приветственном слове в адрес участников кадрового форума беспилотных авиационных систем (БАС), который проходит на площадке технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти Самарской области, передает корреспондент ТАСС.
«Есть достаточно значительный дефицит работников массовых профессий, работников среднего звена, который сегодня восполнить какими-то другими инструментами достаточно проблематично. Нужно думать над тем, что и каким образом может заменить человека, какие операции можно перепоручить искусственному интеллекту. <…> Таким направлением являются беспилотные системы в сфере АПК», — говорится в приветствии главы Минсельхоза.
Лут подчеркнула, что тема беспилотных авиационных и наземных систем сегодня является не данью моде, а «насущной необходимостью для дальнейшего развития АПК страны», в том числе снижения себестоимости производства. По мнению министра, беспилотники стали рычагом, который должен позволить повысить конкурентоспособность российского АПК. Она добавила, что уже началась работа над использованием беспилотных систем в животноводческой отрасли.
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