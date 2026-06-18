Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС — портал

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские дипломаты считают, что Франция и Нидерланды больше всех препятствуют ускоренному вступлению Украины в Европейский союз. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник в Брюсселе.

«На Албанию уже ушло 11 лет, зачем нам делать это с Украиной за три недели», — сказал порталу европейский дипломат, разъясняя позицию Франции и Нидерландов по этому вопросу.

В понедельник ЕС и Украина официально начали переговоры о вступлении.