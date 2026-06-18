Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС — портал
12:20 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские дипломаты считают, что Франция и Нидерланды больше всех препятствуют ускоренному вступлению Украины в Европейский союз. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник в Брюсселе.
«На Албанию уже ушло 11 лет, зачем нам делать это с Украиной за три недели», — сказал порталу европейский дипломат, разъясняя позицию Франции и Нидерландов по этому вопросу.
В понедельник ЕС и Украина официально начали переговоры о вступлении.
НОВОСТИ
- 12:32 18.06.2026
- Решением о «героях УПА» Зеленский отвлек внимание от своей коррупции — вице-спикер Сейма
- 12:05 18.06.2026
- Вклад креативных индустрий в ВВП РФ уже вырос до 4,2% — Мишустин
- 12:00 18.06.2026
- Дефицит массовых работников в сельском хозяйстве могут решить беспилотные системы — Лут
- 11:32 18.06.2026
- Меморандум США и Ирана может привести к ужесточению антироссийских мер ЕС — источник
- 11:20 18.06.2026
- Министр обороны Канады призвал начать разговор об окончании конфликта на Украине
- 11:05 18.06.2026
- Франции придется еще сильнее урезать бюджетные расходы из-за иранского конфликта — министр
- 11:00 18.06.2026
- США и Иран проведут официальную церемония подписания меморандума в Швейцарии — NBC News
- 10:32 18.06.2026
- Страны G7 трижды поздравили Трампа с решением по Ирану, чтобы не злить его — Politico
- 10:20 18.06.2026
- ВС России ночью нанесли групповой удар по энергетическим объектам ВСУ — МО
- 10:05 18.06.2026
- НАТО готовит новый пакет финансовой помощи Украине в 70 млрд евро — Euractiv
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать