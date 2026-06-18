Фон дер Ляйен предложила ограничить прием украинских беженцев в ЕС — DPA

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет ограничить прием беженцев с Украины в ЕС. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо, направленное ею лидерам европейских стран перед саммитом Евросоюза, который откроется позднее в четверг.

По информации агентства, фон дер Ляйен намерена изменить упрощенные правила приема украинских граждан, но в то же время предлагает продлить временную защиту для беженцев с Украины. Детали не приводятся, но отмечается, что сфера применения регламента якобы должна быть изменена таким образом, чтобы не подрывать обороноспособность Украины.

Не исключено, что будут изменены правила приема мужчин призывного возраста. Ранее Германия и другие страны ЕС выступили за то, чтобы осложнить прием этой категории украинских граждан.