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Минск ждет от Киева честного ответа по ситуации с ударом по автобусу с детьми — Лукашенко

14:00 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия ждет от Украины честного ответа по ситуации с ударом по автобусу с детьми из республики в Брянской области и все равно установит правду. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой» — цитирует его близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

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