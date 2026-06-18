Ситуация на южной границе Белоруссии пылает как никогда — Лукашенко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что ситуация на южных рубежах республики пылает как никогда.

«Южная граница, полторы тысячи километров — вы это знаете, военные наши там стоят, — пылает как никогда», — приводит его слова близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

«Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот вам ответ. Надо! Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить», — подчеркнул Лукашенко в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.