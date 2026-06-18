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Болгария не допустит санкций против РФ, которые навредят болгарской экономике — премьер

15:32 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не допустит введения санкций в отношении России, которые негативно отразятся на болгарской экономике.

«Не допустим санкций, которые негативно отразятся на болгарской экономике», — сказал Радев на брифинге.

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