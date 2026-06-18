Болгария не допустит санкций против РФ, которые навредят болгарской экономике — премьер
15:32 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не допустит введения санкций в отношении России, которые негативно отразятся на болгарской экономике.
«Не допустим санкций, которые негативно отразятся на болгарской экономике», — сказал Радев на брифинге.
НОВОСТИ
- 15:12 18.06.2026
- Султан Брунея предложил России сотрудничать в сфере энергетики и туризма
- 15:00 18.06.2026
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 360 военнослужащих в зоне СВО
- 14:32 18.06.2026
- Ситуация на южной границе Белоруссии пылает как никогда — Лукашенко
- 14:12 18.06.2026
- ВС РФ освободили Рай-Александровку в ДНР
- 14:00 18.06.2026
- Минск ждет от Киева честного ответа по ситуации с ударом по автобусу с детьми — Лукашенко
- 13:32 18.06.2026
- Де-факто Армения практически не принимает участие в работе ОДКБ — генсек
- 13:12 18.06.2026
- Фон дер Ляйен предложила ограничить прием украинских беженцев в ЕС — DPA
- 13:00 18.06.2026
- Добыча нефти в странах Персидского залива может восстановиться к октябрю — Bloomberg
- 12:32 18.06.2026
- Решением о «героях УПА» Зеленский отвлек внимание от своей коррупции — вице-спикер Сейма
- 12:20 18.06.2026
- Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС — портал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать