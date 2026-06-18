ЦАХАЛ останется в зоне безопасности в Ливане для обороны севера Израиля — источник
16:32 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит присутствие в зоне безопасности на юге Ливана для обеспечения эффективной обороны израильского севера. Об этом сообщил ТАСС израильский армейский источник.
«ЦАХАЛ продолжит поддерживать свое присутствие в зоне безопасности [в Ливане] в связи с оперативными потребностями, чтобы устранить угрозы для своих солдат и обеспечить эффективную оборону северных районов Израиля», — сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, «ЦАХАЛ продолжит устранять угрозы для солдат ЦАХАЛ и гражданского населения Государства Израиль, выявленные за пределами Зоны безопасности».
«Дальнейшие шаги все еще обсуждаются в рамках прямых переговоров между Израилем и Ливаном. Представители [сторон] соберутся на следующей неделе», добавил армейский источник.
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