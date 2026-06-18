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НОВОСТИ

Сделка с Ираном не похожа на обещанную Трампом «безоговорочную капитуляцию» Тегерана — NYT

17:00 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта не похоже на документ о «безоговорочной капитуляции» Тегерана, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп. На это указывает газета The New York Times (NYT).

По оценке издания, Иран вышел из противостояния с США не только сохранив устойчивость, но и добившись ряда выгодных для себя условий, включая возобновление возможности получать миллиарды долларов от продажи нефти.

Газета отмечает, что меморандум также предполагает возможность разблокировки замороженных иранских активов. Кроме того, как пишет NYT, формулировки документа могут позволить Ирану в дальнейшем добиваться постоянного суверенитета над Ормузским проливом.

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