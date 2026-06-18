Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $77 за баррель

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $77 за баррель впервые с 2 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:53 мск, стоимость Brent снижалась на 3,32%, до $76,91 за баррель.

К 16:58 мск стоимость Brent замедлила снижение, торговалась на уровне $77,19 за баррель (-2,97%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 3,53% — до $73,33 за баррель.