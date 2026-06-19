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Саммит ЕС не определил кандидатуру переговорщика с РФ

09:05 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру переговорщика с Россией или параметры возможного диалога, повторив лишь призыв к немедленному перемирию без предварительных условий. Об этом говорится в итоговом документе встречи, посвященной Украине.

В заявлении из 18 пунктов только в одном формально упоминается дипломатия: «Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести <…> к завершению войны». Саммит «призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие».

Остальные 17 пунктов посвящены ужесточению антироссийских рестрикций, скорейшему принятию 21-го пакета санкций и расширению поставок ударных вооружений Киеву.

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