Саммит ЕС не определил кандидатуру переговорщика с РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру переговорщика с Россией или параметры возможного диалога, повторив лишь призыв к немедленному перемирию без предварительных условий. Об этом говорится в итоговом документе встречи, посвященной Украине.

В заявлении из 18 пунктов только в одном формально упоминается дипломатия: «Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести <…> к завершению войны». Саммит «призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие».

Остальные 17 пунктов посвящены ужесточению антироссийских рестрикций, скорейшему принятию 21-го пакета санкций и расширению поставок ударных вооружений Киеву.