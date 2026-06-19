Мэр Манчестера Бернэм завоевал депутатский мандат и возможность бросить вызов Стармеру

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм одержал победу на довыборах в Палату общин британского парламента. Об этом свидетельствуют оглашенные результаты выборов, прошедших в округе Мейкерфилд на севере Англии.

Как сообщает телеканал Sky News, 56-летний политик получил 24,9 тыс. голосов избирателей, опередив своего основного оппонента — представителя правопопулистской партии Reform UK Роберта Кеньона (15,6 тыс. голосов). Теперь, обладая статусом депутата, Бернэм получит возможность претендовать на пост лидера Лейбористской партии. В случае победы во внутрипартийной борьбе, он автоматически станет премьер-министром, так как лейбористы сейчас находятся у власти.

Ранее политик уже заявлял о намерении бросить вызов нынешнему главе правительства Киру Стармеру. Для запуска процедуры смены лидера Лейбористской партии ему понадобится заручиться поддержкой 20% членов фракции (81 парламентарий на текущий момент). После этого члены партии голосуют за предпочтительного кандидата.

Стармер не раз заявлял, что будет бороться за свой пост. Однако опросы общественного мнения показывают, что в этом гипотетическом противостоянии перевес будет на стороне Бернэма, самого популярного политика-лейбориста.

Бернэм стал мэром Манчестера в 2017 году после того, как за два года до этого проиграл в борьбе за пост лидера партии Джереми Корбину. Он имеет опыт кабинетной работы. В правительстве Гордона Брауна (2007-2010) Бернэм занимал посты главного секретаря министерства финансов (июнь 2007 — январь 2008 года), министра культуры, СМИ и спорта (январь 2008 — июнь 2009 года), министра здравоохранения (июнь 2009 года — май 2010 года).

Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьера.