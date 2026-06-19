10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство стран ЕС на саммите сообщества в Брюсселе выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту, тем самым поддержав председателя Евросовета Антониу Кошту. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

17 июня агентство Bloomberg сообщило, что «один из ключевых советников Кошты» якобы «провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ», чем «вызвал ярость» ряда стран ЕС.

По данным Politico, лидеров, которые поддержали председателя Евросовета в его стремлении наладить диалог с Россией, было «подавляющее большинство». Против выступили Франция и Германия, которые считают, что «сейчас неподходящее время» для переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. Они раскритиковали Кошту, а его поведение назвали «крайне непрофессиональным».

Дискуссия о возможных контактах между ЕС и РФ вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. Некоторые страны задались вопросом, почему именно Европейский совет выступает от имени Евросоюза по этому вопросу, а не Еврокомиссия или Европейская служба внешних действий. Более того, Италия и Польша выразили недовольство тем, что их не пригласили на переговоры с Владимиром Зеленским до саммита, а также из-за их незначительной роли в урегулировании украинского кризиса.