Приморский металлургический завод будет введен в эксплуатацию в 2029 году - Сечин
10:45 19.06.2026
Приморский металлургический завод, который будет полностью интегрирован в структуру судостроительного кластера «Звезда», будет введен в эксплуатацию в 2029 году. Об этом заявил глава «Роснефти» на годовом общем собрании акционеров компании. По его словам, основной продукцией завода будет крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 м и длиной до 24 м, мощность предприятия составит 1,5 млн т в год.
«Использование крупноформатных листов позволяет кратно сократить количество сварных швов на корпусе судна, что ускоряет процесс строительства и повышает надежность конструкции. – заявил Игорь Сечин. - Отмечу, что по сочетанию габаритных размеров и физико-механических свойств, включая хладостойкость, российский стальной лист значительно превосходит зарубежные аналоги».
Кроме того, Сечин подчеркнул, что завод будет выпускать трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме до 300 тыс. т в год. Ожидается, что на предприятии будет создано более 3800 рабочих мест, что должно дать мощный импульс экономическому развитию Приморского края.
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