Приморский металлургический завод будет введен в эксплуатацию в 2029 году - Сечин

10:45

Приморский металлургический завод, который будет полностью интегрирован в структуру судостроительного кластера «Звезда», будет введен в эксплуатацию в 2029 году. Об этом заявил глава «Роснефти» на годовом общем собрании акционеров компании. По его словам, основной продукцией завода будет крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 м и длиной до 24 м, мощность предприятия составит 1,5 млн т в год.

«Использование крупноформатных листов позволяет кратно сократить количество сварных швов на корпусе судна, что ускоряет процесс строительства и повышает надежность конструкции. – заявил Игорь Сечин. - Отмечу, что по сочетанию габаритных размеров и физико-механических свойств, включая хладостойкость, российский стальной лист значительно превосходит зарубежные аналоги».

Кроме того, Сечин подчеркнул, что завод будет выпускать трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме до 300 тыс. т в год. Ожидается, что на предприятии будет создано более 3800 рабочих мест, что должно дать мощный импульс экономическому развитию Приморского края.