Судоверфь «Звезда» уже передала заказчикам с 2020 года 9 судов

11:04

Судоверфь «Звезда» с 2020 года передала заказчикам 9 судов, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании. По его словам, обострение конфликтной ситуации на Ближнем Востоке «обнажило риски для глобальной энергетической логистики».

«Сегодня критически важно развивать альтернативные маршруты, к ключевым из них, безусловно, относится Северный морской путь. На этом фоне резко возрастает стратегическая роль „Звезды“, способной строить современные ледоколы, танкеры и газовозы ледового класса», — считает Сечин.

Напомним, «Роснефть» является оператором расположенного в Большом Камне судостроительного комплекса «Звезда». Среди переданных заказчикам девяти судов пять нефтеналивных двухтопливных танкеров типа «Афрамакс», всего же в портфеле заказов верфи более 50 судов. В декабре 2025 года заказчику был передан впервые построенный в России танкер-газовоз СПГ «Алексей Косыгин». Он стал головным в серии, которую судоверфь строит для проекта «Арктик СПГ-2». Кроме того, в 2025 году заказчику был передан двухтопливный танкер «Иван Айвазовский», ставший головным судном новой серии из трех танкеров для перевозки нефтепродуктов, в том числе из районов с ледовыми условиями плавания.