Консервативный подход к оценке эффекта роста цен на нефть себя оправдал, считает глава «Роснефти»

11:08

Кризис в Ормузском проливе показал, что сейчас невозможно сформировать прогноз даже на ближайшую перспективу, поскольку политические факторы начинают быть основополагающими, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров компании за 2025 год. «В начале горячей фазы конфликта мы призывали не переоценивать эффект роста цен на доходы, продолжая использовать при планировании консервативные макроэкономические предпосылки. С нашей точки зрения этот подход оправдал себя», - подчеркнул Сечин.

По его словам, усилия компании были направлены на повышение эффективности деятельности и оптимизацию затрат, непрерывный мониторинг и ранжирование портфеля проектов. «Роснефть» не просто сохранила устойчивость, в очередной раз подтвердив надежность своей бизнес-модели, но и продолжила системную работу по реализации стратегических инициатив. Это позволило «Роснефти» по итогам 2025 года «Роснефть» остаться на втором месте в мире по добыче углеводородов среди публичных компаний. «В жидком эквиваленте показатель достиг 247 млн т н.э., или более 5 млн барр.н.э./сут. Мы остаемся крупнейшей нефтяной компанией России и добываем почти 40% российской нефти. Доля «Роснефти» в российской переработке составляет около 30%, а сеть АЗС является крупнейшей в стране», - подчеркнул Игорь Сечин.