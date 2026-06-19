0
0
96
НОВОСТИ

Консервативный подход к оценке эффекта роста цен на нефть себя оправдал, считает глава «Роснефти»

11:08 19.06.2026

Кризис в Ормузском проливе показал, что сейчас невозможно сформировать прогноз даже на ближайшую перспективу, поскольку политические факторы начинают быть основополагающими, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров компании за 2025 год. «В начале горячей фазы конфликта мы призывали не переоценивать эффект роста цен на доходы, продолжая использовать при планировании консервативные макроэкономические предпосылки. С нашей точки зрения этот подход оправдал себя», - подчеркнул Сечин.

По его словам, усилия компании были направлены на повышение эффективности деятельности и оптимизацию затрат, непрерывный мониторинг и ранжирование портфеля проектов. «Роснефть» не просто сохранила устойчивость, в очередной раз подтвердив надежность своей бизнес-модели, но и продолжила системную работу по реализации стратегических инициатив. Это позволило «Роснефти» по итогам 2025 года «Роснефть» остаться на втором месте в мире по добыче углеводородов среди публичных компаний. «В жидком эквиваленте показатель достиг 247 млн т н.э., или более 5 млн барр.н.э./сут. Мы остаемся крупнейшей нефтяной компанией России и добываем почти 40% российской нефти. Доля «Роснефти» в российской переработке составляет около 30%, а сеть АЗС является крупнейшей в стране», - подчеркнул Игорь Сечин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:36 19.06.2026
Сечин: «Роснефть» создала высокоэффективный буровой бизнес с парком из 340 буровых установок
0
59
11:32 19.06.2026
Каллас призвала требовать от Москвы уступок на переговорах
0
68
11:20 19.06.2026
Россия уже давно развернулась в сторону Азии, отметили в Кремле
0
87
11:10 19.06.2026
Сбер присоединился к проекту АСИ по сохранению памяти о российских ученых
0
118
11:05 19.06.2026
Большинство поляков считают, что Зеленского следует лишить ордена Белого орла — опрос
0
127
11:04 19.06.2026
Судоверфь «Звезда» уже передала заказчикам с 2020 года 9 судов
0
121
11:00 19.06.2026
Блок Карапетяна потребовал у Конституционного суда Армении аннулировать результаты выборов
0
129
10:55 19.06.2026
«Роснефть» организовала активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта «Сахалин-1» — Сечин
0
137
10:53 19.06.2026
Первую очередь порта проекта «Восток ойл» введут в эксплуатацию уже в сентябре
0
160
10:45 19.06.2026
Приморский металлургический завод будет введен в эксплуатацию в 2029 году - Сечин
0
155

Возврат к списку