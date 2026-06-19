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Большинство поляков считают, что Зеленского следует лишить ордена Белого орла — опрос

11:05 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство польских граждан считают, что Владимира Зеленского следует лишить ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром United Surveys для портала Wirtualna Polska.

По данным опроса, отобрать у Зеленского польский орден считают необходимым 51,2% опрошенных. Противоположную точку зрения высказали 35,5% респондентов. Еще 13,3% участников исследования признались, что мнения по данному вопросу не имеют.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла после того, как 26 мая он присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА», которых в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 г. на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан.

Польским орденом Зеленского наградил предыдущий президент Польши Анджей Дуда (2015–2025 гг.).

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