США не будут постоянно размещать в Японии наземные ракетные установки Typhon — генерал
12:05 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не собираются на постоянной основе разворачивать в Японии наземные мобильные комплексы Typhon, которые могут использоваться для запуска многофункциональных ракет SM-6 и крылатых Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км. Об этом сообщил журналистам глава Объединенного комитета начальников штабов японских вооруженных сил генерал Хироаки Утикура.
«США разъяснили, что это не будет постоянным размещением таких установок», — приводит слова генерала информационное агентство Kyodo.
В настоящее время для проведения учений на японскую авиабазу Каноя на острове Кюсю доставлены комплексы Typhon, а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Тренировки с их использованием продлятся до сентября.
По сообщению Министерства обороны Японии, боевые стрельбы в ходе учений не планируются. На завершающем этапе к японо-американским учениям присоединятся также подразделения из Австралии. После завершения тренировок американская техника будет вывезена обратно на одну из баз США, сообщило Минобороны.
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