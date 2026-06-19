США не будут постоянно размещать в Японии наземные ракетные установки Typhon — генерал

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не собираются на постоянной основе разворачивать в Японии наземные мобильные комплексы Typhon, которые могут использоваться для запуска многофункциональных ракет SM-6 и крылатых Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км. Об этом сообщил журналистам глава Объединенного комитета начальников штабов японских вооруженных сил генерал Хироаки Утикура.

«США разъяснили, что это не будет постоянным размещением таких установок», — приводит слова генерала информационное агентство Kyodo.

В настоящее время для проведения учений на японскую авиабазу Каноя на острове Кюсю доставлены комплексы Typhon, а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Тренировки с их использованием продлятся до сентября.

По сообщению Министерства обороны Японии, боевые стрельбы в ходе учений не планируются. На завершающем этапе к японо-американским учениям присоединятся также подразделения из Австралии. После завершения тренировок американская техника будет вывезена обратно на одну из баз США, сообщило Минобороны.