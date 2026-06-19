Министр обороны Украины владеет сетью мошеннических кол-центров — депутат Рады

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что министр обороны Украины Михаил Федоров владеет сетью мошеннических кол-центров.

«[Министр обороны Украины Михаил] Федоров мошенник, геймер в лучшем случае, и владелец кол-центров», — сказала она в эфире YouTube-канала Politeka Online, не уточнив сколько именно кол-центров принадлежит Федорову.

Также, по словам Скороход, Федоров «тук-тук откройте в военном плане», а в штате его советников собрались лица, уклоняющиеся от призыва по мобилизации.