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Министр обороны Украины владеет сетью мошеннических кол-центров — депутат Рады

12:32 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что министр обороны Украины Михаил Федоров владеет сетью мошеннических кол-центров.

«[Министр обороны Украины Михаил] Федоров мошенник, геймер в лучшем случае, и владелец кол-центров», — сказала она в эфире YouTube-канала Politeka Online, не уточнив сколько именно кол-центров принадлежит Федорову.

Также, по словам Скороход, Федоров «тук-тук откройте в военном плане», а в штате его советников собрались лица, уклоняющиеся от призыва по мобилизации.

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