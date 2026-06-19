Игорь Сечин: Поставки нефтепродуктов на российский рынок – в приоритете у «Роснефти»
12:33 19.06.2026
Компания «Роснефть» практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, поскольку ее приоритет - обеспечение российских потребителей, заявил глава ПАО «Роснефть» Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в Приморском крае.
«Стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом - это одна из основных задач компании «Роснефть», - отметил Сечин. - Мы практически не уходим на экспорт с нефтепродуктами. Все, что производим, практически все остается на территории РФ».
Напомним, в РФ до 31 июля введен запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей, дизельного топлива - только для непроизводителей. Как отмечает Сечин, с учетом сложившихся обстоятельств, «Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, а также сельскохозяйственных компаний.
НОВОСТИ
- 13:12 19.06.2026
- Евробюрократы сознают отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС — СВР РФ
- 13:00 19.06.2026
- Иран требует гарантий прекращения огня в Ливане для возобновления диалога с США — CNN
- 13:00 19.06.2026
- Вся добытая «Роснефтью» нефть продана - Игорь Сечин
- 12:55 19.06.2026
- Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» расширяет масштаб природоохранных проектов
- 12:48 19.06.2026
- Собянин: Карта москвича — одна из самых функциональных социальных карт в мире
- 12:36 19.06.2026
- «Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов в РФ - Сечин
- 12:34 19.06.2026
- Сечин: Все заправки «Роснефти» продолжат работать стабильно
- 12:32 19.06.2026
- Министр обороны Украины владеет сетью мошеннических кол-центров — депутат Рады
- 12:20 19.06.2026
- С начала года погибли два сотрудника ЗАЭС, еще шестеро получили ранения
- 12:14 19.06.2026
- «Роснефть» остается крупнейшим налогоплательщиком России - Сечин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать