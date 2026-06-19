Игорь Сечин: Поставки нефтепродуктов на российский рынок – в приоритете у «Роснефти»

12:33

Компания «Роснефть» практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, поскольку ее приоритет - обеспечение российских потребителей, заявил глава ПАО «Роснефть» Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в Приморском крае.

«Стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом - это одна из основных задач компании «Роснефть», - отметил Сечин. - Мы практически не уходим на экспорт с нефтепродуктами. Все, что производим, практически все остается на территории РФ».

Напомним, в РФ до 31 июля введен запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей, дизельного топлива - только для непроизводителей. Как отмечает Сечин, с учетом сложившихся обстоятельств, «Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, а также сельскохозяйственных компаний.