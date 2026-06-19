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«Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов в РФ - Сечин

12:36 19.06.2026

«Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства, заявил глава компании Игорь Сечин, выступая на заседании годового собрания акционеров, которое состоялось в городе Большой Камень в Приморье. «В сложившихся обстоятельствах мы гарантируем обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний», - сказал он,

Кроме того, по словам Сечина, на протяжении многих лет Компания остается крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации и играет ведущую роль в формировании доходов федерального бюджета и обеспечении социально-экономического развития страны. Общий объем налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России в отчетном году составил более 5 трлн рублей, подчеркнул Сечин.

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