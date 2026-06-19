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Глава МИД Нидерландов указал Киеву на недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре

16:32 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нидерландов считают, что Украина обязана соблюдать нормы международного гуманитарного права и не наносить удары по гражданским объектам на территории РФ. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Том Берендсен.

«Мы придаем очень большое значение тому, чтобы все стороны конфликта соблюдали международное гуманитарное право. Думаю, что ни в интересах Украины, ни в интересах права не должно быть так, чтобы под удар попадали гражданские объекты. В том числе в России», — сказал он, комментируя попытку беспилотной атаки Киева на Москву. По словам Берендсена, Нидерланды находятся «в постоянном контакте с украинскими коллегами» и доводят до сведения Киева обеспокоенность поражением гражданских объектов. Отвечая на вопрос журналистки, считает ли он удары Украины по территории России «частью самообороны», Берендсен подчеркнул, что гражданские объекты «не должны становиться целью атак, а значит, Украина обязана не наносить по ним удары».

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