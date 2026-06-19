Поджог по указанию иностранных «кураторов» однозначно является терактом – эксперт
16:15 19.06.2026
Человек, совершивший по заданию иностранных «кураторов» преступление – в том числе поджог – будет привлечен к ответственности независимо от того, был он введен в заблуждение относительно своих действий или нет. Об этом сообщила KP.RU юридический консультант Ирина Шарудинова.
Фигурантам грозят реальные сроки: основная статья – 205 УК РФ «Террористический акт», санкция по которой составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
«С правовой точки зрения здесь все однозначно. Поджог в общественном месте создает угрозу жизни неопределенного круга лиц – это объективная сторона террористического акта, – поясняет Ирина Шарудинова. – Мотив исполнителя, в том числе его заблуждение относительно целей организаторов, для квалификации значения не имеет. Достаточно того, что человек осознавал опасность своих действий – а при поджоге не осознавать ее невозможно. Это формирует умысел, необходимый для вменения статьи 205 УК РФ, которая влечет от 10 до 20 лет лишения свободы».
Как отмечает эксперт, исполнителя в таких случаях используют как расходный материал. По ее словам, единственно правильная реакция на подобные обращения мошенников – немедленно сообщить правоохранительным органам.
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