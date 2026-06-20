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Финский политик назвал Зеленского угрозой для мира в Европе

10:30 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский представляет собой угрозу безопасности всей Европы, о чем свидетельствует ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе, последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии стали явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности всей Европы», — написал политик на своей странице в социальной сети Х.

Мема назвал ошибочным мнение Зеленского о том, что вмешательство НАТО якобы поможет переломить ход конфликта на Украине. По оценке финского политика, поддержка Киева прекратится, когда Москва начнет проводить окончательные красные линии.

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