10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский представляет собой угрозу безопасности всей Европы, о чем свидетельствует ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе, последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии стали явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности всей Европы», — написал политик на своей странице в социальной сети Х.

Мема назвал ошибочным мнение Зеленского о том, что вмешательство НАТО якобы поможет переломить ход конфликта на Украине. По оценке финского политика, поддержка Киева прекратится, когда Москва начнет проводить окончательные красные линии.