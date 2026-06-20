В Карачаево-Черкесии возобновлены поиски упавшего в горную реку туриста

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановленные на темное время суток поиски туриста из Москвы, которого накануне унесло течением реки Учкулан при сплаве на катамаране в Карачаево-Черкесии, возобновлены с утра. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республики.

«Поисковые работы на горной реке Учкулан в Карачаевском районе возобновлены», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 19 июня на реке Учкулан опрокинулся катамаран с двумя туристами из Москвы. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, второго унесло течением. Группа не регистрировала сплав в подразделениях МЧС России.