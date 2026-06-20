Сделка с США показала, что Иран не проиграл войну, но Израиль будет мстить — Медведев
11:30 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
После заключения «сделки» США и Ирана стало ясно, что Тегеран не проиграл войну, но обиженный Израиль будет мстить. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своем канале в МАХ.
«Все-таки состоялась пресловутая „сделка“ США и Ирана. Отбрасывая в сторону словесную шелуху, всем стало очевидно, что Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары», — констатировал российский политик. Он отметил, что «третий участник — Израиль — обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить, и никакой Трамп ему не указ».
НОВОСТИ
- 12:00 20.06.2026
- ПСТГУ имеет самое большое число бюджетных мест среди частных вузов — ректор
- 11:00 20.06.2026
- В Карачаево-Черкесии возобновлены поиски упавшего в горную реку туриста
- 10:30 20.06.2026
- Финский политик назвал Зеленского угрозой для мира в Европе
- 10:00 20.06.2026
- Почти 2 млн сим-карт было заблокировано гражданами за год — Володин
- 09:30 20.06.2026
- Китай за январь — май нарастил импорт российской нефти на 20,2%
- 09:00 20.06.2026
- Около 40 видов опасных инфекций было завезено в РФ в 2025 году — Роспотребнадзор
- 08:50 20.06.2026
- Казахстан в январе — апреле более чем в 4 раза нарастил импорт пшеницы из РФ
- 08:40 20.06.2026
- Госдолг Армении за время премьерства Пашиняна вырос на 110%
- 08:30 20.06.2026
- За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 187 украинских БПЛА
- 22:40 19.06.2026
- При столкновении поездов в Британии пострадало около 100 человек - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать