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Сделка с США показала, что Иран не проиграл войну, но Израиль будет мстить — Медведев

11:30 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После заключения «сделки» США и Ирана стало ясно, что Тегеран не проиграл войну, но обиженный Израиль будет мстить. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своем канале в МАХ.

«Все-таки состоялась пресловутая „сделка“ США и Ирана. Отбрасывая в сторону словесную шелуху, всем стало очевидно, что Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары», — констатировал российский политик. Он отметил, что «третий участник — Израиль — обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить, и никакой Трамп ему не указ».

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