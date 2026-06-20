Сделка с США показала, что Иран не проиграл войну, но Израиль будет мстить — Медведев

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После заключения «сделки» США и Ирана стало ясно, что Тегеран не проиграл войну, но обиженный Израиль будет мстить. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своем канале в МАХ.

«Все-таки состоялась пресловутая „сделка“ США и Ирана. Отбрасывая в сторону словесную шелуху, всем стало очевидно, что Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары», — констатировал российский политик. Он отметил, что «третий участник — Израиль — обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить, и никакой Трамп ему не указ».