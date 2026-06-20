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ПСТГУ имеет самое большое число бюджетных мест среди частных вузов — ректор

12:00 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) получил самое большое количество бюджетных мест для приема абитуриентов среди частных вузов — всего ПСТГУ выделено 255 бюджетных мест в этом году. Об этом сообщил в беседе с ТАСС ректор ПСТГУ, епископ Егорьевский Мефодий.

«У нас достаточно высокий уровень бюджетных мест, у нас самый высокий уровень по частным высшим учебным заведениям — 255 мест нам выделено в этом году», — сказал епископ.

Он отметил, что в ПСТГУ защищается достаточно много докторов и кандидатов, притом не только по богословию.

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