ВСУ потеряли за сутки более 1,3 тыс. военнослужащих

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 370 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 220 военнослужащих, «Запад» — свыше 220, «Южная» — свыше 145, «Центр» — более 295, «Восток» — свыше 440, «Днепр» — до 50 военных.