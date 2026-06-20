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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки более 1,3 тыс. военнослужащих

12:30 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 370 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 220 военнослужащих, «Запад» — свыше 220, «Южная» — свыше 145, «Центр» — более 295, «Восток» — свыше 440, «Днепр» — до 50 военных.

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