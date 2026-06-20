Филиппо призвал прекратить помощь Киеву после скандала в Польше

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить военную и финансовую помощь Украине после того, как Польша лишила Владимира Зеленского ордена Белого орла.

«Конечно, эту награду нужно было отозвать, но нужно также и в первую очередь как можно скорее прекратить выделять какое-либо оружие или средства этой стране!» — написал политик на своей странице в соцсети Х, комментируя новость о том, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского польской госнаграды.

Ранее Навроцкий сообщил, что принял решение лишить Зеленского высшей госнаграды республики — ордена Белого орла — в связи с решением последнего присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ.