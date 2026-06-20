ВС РФ контролируют единственную трассу из Дружковки в Константиновку

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие полностью контролируют единственную трассу из Дружковки в Константиновку. Об этом сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Резвый.

«Когда мы начали брать Константиновку, [враг] огрызался, и артиллерия работала. Сейчас уже, когда в клещи мы берем этот город, уже видно, что они отступают, уже нет никаких у них вариантов огрызаться. Они просто хотят отсюда уйти спокойно и оставить этот город. Уже все перерезано, у них одна трасса идет с Дружковки, она полностью контролируется нами, у меня постоянно туда наведены пушки. Как только вот это движение, мы сразу его аннулируем, перерезаем», — сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.

Он отметил, что ВСУ не заезжают в город на машинах, осуществляют в основном пешие переходы. «Сюда иногда заезжает у них НРТК (наземные робототехнические комплексы — прим. ТАСС), но мы практически их все уничтожаем, не получается у них подвести ни продовольствие, ни боеприпасы. Личный состав уже не заходит, только выходят. Мы их наблюдаем и сразу же открываем огонь либо из пушек, либо уже дронами добиваем точечно», — добавил Резвый.