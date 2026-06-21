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Поставки топлива в Севастополь задерживаются. Заправлять будут только транспорт оперслужб - губернатор

09:00 21.06.2026 Источник: Интерфакс

Топливо в воскресенье не будут продавать по QR-кодам на сети АЗС "ТЭС" в Севастополе, поставки задерживаются, сообщил губернатор города Михал Развожаев.

"Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим мы вынуждены сегодня отменить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС "ТЭС". На текущий момент заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

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