0
0
149
НОВОСТИ

Переговоры США и Ирана в Швейцарии затронут два ключевых вопроса – Вэнс

09:15 21.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ядерная программа Тегерана и прекращение огня в Ливане войдут в число основных тем переговоров США и Ирана в Швейцарии. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, есть надежда, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, по прекращению огня в Ливане. Это два ключевых вопроса, на которым мы сосредоточимся. Уверен, также есть вопросы, которые хотят обсудить иранцы», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Швейцарию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 21.06.2026
Der Spiegel: В ФРГ линии конфликта отчасти пролегают вдоль бывшей внутригерманской границы
0
18
10:37 21.06.2026
В Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии - Развожаев
0
102
10:16 21.06.2026
Глава комитета Госдумы по труду: Механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован
0
136
09:45 21.06.2026
Президент Польши сообщил, почему забрал у Зеленского орден Белого орла
0
152
09:00 21.06.2026
Поставки топлива в Севастополь задерживаются. Заправлять будут только транспорт оперслужб - губернатор
0
160
21:00 20.06.2026
Экс-президенты Украины Кучма и Ющенко отказались от польского ордена Белого орла
0
1364
20:30 20.06.2026
Мелони жестко ответила на заявления Трампа о ее рейтинге
0
1224
20:00 20.06.2026
Великобритания испытала новые дальнобойные ракеты -The Daily Telegraph
0
1108
19:30 20.06.2026
Поврежденные шелкопрядом леса стали одной из причин масштабных пожаров в Красноярском крае
0
1043
19:00 20.06.2026
Трамп обвинил Мелони в неблагодарности и попытках «поднять рейтинг» за счет фото на G7
0
1103

Возврат к списку