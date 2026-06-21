Переговоры США и Ирана в Швейцарии затронут два ключевых вопроса – Вэнс
09:15 21.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ядерная программа Тегерана и прекращение огня в Ливане войдут в число основных тем переговоров США и Ирана в Швейцарии. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Я думаю, есть надежда, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, по прекращению огня в Ливане. Это два ключевых вопроса, на которым мы сосредоточимся. Уверен, также есть вопросы, которые хотят обсудить иранцы», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Швейцарию.
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