Переговоры США и Ирана в Швейцарии затронут два ключевых вопроса – Вэнс

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ядерная программа Тегерана и прекращение огня в Ливане войдут в число основных тем переговоров США и Ирана в Швейцарии. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, есть надежда, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, по прекращению огня в Ливане. Это два ключевых вопроса, на которым мы сосредоточимся. Уверен, также есть вопросы, которые хотят обсудить иранцы», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Швейцарию.