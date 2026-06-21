0
0
146
НОВОСТИ

Президент Польши сообщил, почему забрал у Зеленского орден Белого орла

09:45 21.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за того, что он превысил «болевой порог» поляков, присвоив одному из подразделений ВСУ имя героев [экстремистской организации].

«Мы — гордая польская нация, и у нас свой болевой порог <…>. Болевой порог превышен, поэтому я и забрал у Зеленского орден Белого орла», — сказал Навроцкий во время публичного мероприятия на юге Польши, его слова приводит портал TVP World.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 21.06.2026
Der Spiegel: В ФРГ линии конфликта отчасти пролегают вдоль бывшей внутригерманской границы
0
18
10:37 21.06.2026
В Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии - Развожаев
0
102
10:16 21.06.2026
Глава комитета Госдумы по труду: Механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован
0
136
09:15 21.06.2026
Переговоры США и Ирана в Швейцарии затронут два ключевых вопроса – Вэнс
0
154
09:00 21.06.2026
Поставки топлива в Севастополь задерживаются. Заправлять будут только транспорт оперслужб - губернатор
0
160
21:00 20.06.2026
Экс-президенты Украины Кучма и Ющенко отказались от польского ордена Белого орла
0
1364
20:30 20.06.2026
Мелони жестко ответила на заявления Трампа о ее рейтинге
0
1224
20:00 20.06.2026
Великобритания испытала новые дальнобойные ракеты -The Daily Telegraph
0
1108
19:30 20.06.2026
Поврежденные шелкопрядом леса стали одной из причин масштабных пожаров в Красноярском крае
0
1043
19:00 20.06.2026
Трамп обвинил Мелони в неблагодарности и попытках «поднять рейтинг» за счет фото на G7
0
1103

Возврат к списку